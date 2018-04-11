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Трамп посчитал Сирию и РФ ответственными за химатаку
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Трамп считает Сирию и Россию ответственными за химическую атаку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп считает, что Сирия и Россия несут ответственность за химатаку в Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Отвечая на вопрос журналиста о том, что Москва опровергает применение химоружия в САР, Сандерс сказала, что разведсообщество США предоставило иную информацию на этот счет.
"Трамп считает, что Сирия и Россия несут ответственность за эту атаку", — сказала она журналистам на брифинге.
Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".
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