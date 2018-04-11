МИД России раскритиковал блокировку российских проектов по Сирии в СБ ООН

Министерство иностранных дел России заявило, что позиция западной «тройки» постоянных членов СБ ООН , блокировавшей два российских проекта резолюции Совета Безопасности, вызывает полное неприятие, губительные последствия этой авантюристической линии для международного мира и безопасности очевидны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"У нас вызывает полное неприятие позиция западной «тройки» постоянных членов СБ ООН, блокировавшей 10 апреля два российских проекта резолюции Совета Безопасности. В одном из них речь шла исключительно о поддержке соответствующего решения Гендиректора техсекретариата ОЗХО . Вновь возникает вопрос — нужно ли вообще США и их «единомышленникам» хоть какое-то расследование? Видимо, нет. Эта группа заранее «назначила» виновных и отступать от своего решения, судя по всему, не собирается", — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что «губительные последствия этой авантюристической линии для международного мира и безопасности очевидны».