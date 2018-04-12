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Всего 20% британцев поддерживают Мэй в ударе по Сирии
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Всего 20% британцев поддерживают Мэй в ударе по Сирии 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Британская газета The Times сообщает, что всего лишь одна пятая опрошенных британцев считают, что Великобритания должна нанести ракетный удар по Сирии. Более 40% выступили против решения премьер-министра Мэй поддержать США в военном ответе на сообщения о применении химоружия Башар Асадом в сирийском городе Дума.
Тем не менее, Тереза Мэй, по данным издания, собирается нанести удар по стране Асада. Она созвала кабинет министров, чтобы получить их одобрение. В парламенте, как сообщают британские СМИ, Мэй одобрения получать не собирается.
Напомним, по сообщения СМИ, в сирийской Думе в пригороде Дамаска погибли более 40 мирных жителей в результате сброса бомб с хлором. США обвинили в химатаке Асада и пригрозили военным ударом. Минобороны РФ опровергло информацию об инциденте и предупредило США об ответных действиях в случае гибели россиян от американских военных действий в Сирии.
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