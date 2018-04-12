Всего 20% британцев поддерживают Мэй в ударе по Сирии

Тем не менее, Тереза Мэй, по данным издания, собирается нанести удар по стране Асада. Она созвала кабинет министров, чтобы получить их одобрение. В парламенте, как сообщают британские СМИ, Мэй одобрения получать не собирается.