Всего 20% британцев поддерживают Мэй в ударе по Сирии 

Британская газета The Times сообщает, что всего лишь одна пятая опрошенных британцев считают, что Великобритания должна нанести ракетный удар по Сирии. Более 40% выступили против решения премьер-министра Мэй поддержать США в военном ответе на сообщения о применении химоружия Башар Асадом в сирийском городе Дума.
Тем не менее, Тереза Мэй, по данным издания, собирается нанести удар по стране Асада. Она созвала кабинет министров, чтобы получить их одобрение. В парламенте, как сообщают британские СМИ, Мэй одобрения получать не собирается.
Напомним, по сообщения СМИ, в сирийской Думе в пригороде Дамаска погибли более 40 мирных жителей в результате сброса бомб с хлором. США обвинили в химатаке Асада и пригрозили военным ударом. Минобороны РФ опровергло информацию об инциденте и предупредило США об ответных действиях в случае гибели россиян от американских военных действий в Сирии.