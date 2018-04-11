Мэй приказала британским подлодкам приготовиться к ударам по Сирии 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала британским подводным лодкам приготовиться к ударам по правительственным силам президента Башара Асада в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на «Дейли телеграф.
По данным газеты, британский премьер распорядилась, чтобы субмарины выдвинулись к берегам Сирии на расстояние ракетного удара, который может быть нанесен по сирийской армии в четверг вечером. Мэй также анонсировала проведение в четверг экстренного совещания правительства, на котором она планирует обсудить предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе.