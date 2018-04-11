Ещё
Мэй приказала британским подлодкам приготовиться к ударам по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэй приказала британским подлодкам приготовиться к ударам по Сирии 

BFM.RU 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала британским подводным лодкам приготовиться к ударам по правительственным силам президента Башара Асада в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на «Дейли телеграф.
По данным газеты, британский премьер распорядилась, чтобы субмарины выдвинулись к берегам Сирии на расстояние ракетного удара, который может быть нанесен по сирийской армии в четверг вечером. Мэй также анонсировала проведение в четверг экстренного совещания правительства, на котором она планирует обсудить предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе.
BFM.RU: последние новости
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления Виктория Скрипаль рассказала о своих «связях» с Кремлем Генпрокуратура пообещала обнародовать переписку с Мэй
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй направила флот к Сирии197
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»81
Взлетевшая нефть воскресила рубль32
Юлия Скрипаль отказалась от помощи России70
Киев потребовал от Москвы уступок по газу143
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение