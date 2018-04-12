Пушков о готовности Мэй атаковать Сирию: «Идёт по пути Блэра»

Подом для это сравнения стала новость о том, что Мэй готова поддержать военные действия против правительства Сирии без одобрения со стороны парламента своей страны. По её мнению, ответные меры в связи с сообщениями о химической атаке в сирийском городе Дума должны быть приняты в «срочном порядке», не дожидаясь одобрения со стороны парламента.

«Мэй недолго колебалась: она уже готова наносить удары по Сирии вместе с США . Идет по пути Блэра, который втянул Британию в иракскую войну», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что ранее она отказалась поддерживать решение американского президента Дональда Трампа нанести удар по Сирии. Утверждалось, что британский премьер якобы заявила, что делать это без доказательств применения химоружия Дамаском не стоит.

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