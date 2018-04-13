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Мэй и Трамп продолжат работу над «ответом» по Сирии
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Мэй и Трамп договорились продолжать работу над «ответом» по Сирии 

Газета.Ru 4 часа назад
Премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры и договорились продолжить работу по выработке "международного ответа" по Сирии, передает РИА "Новости".
"Они договорились о том, что важно, чтобы использование химического оружия в Сирии не оставалось безнаказанным и о необходимости препятствовать дальнейшему использованию химического оружия режимом (президента Сирии Башара) Асада. Они договорились продолжать тесную совместную работу по (выработке) международного ответа", — рассказал представитель Мэй.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп изучает данные разведки, чтобы принять решение об ответе на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе.
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