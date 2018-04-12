Кабмин поручил Мэй координировать с США и Францией ответ по Сирии

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают.

"Кабинет согласился, что режим Асада и в прошлом применял химоружие, и что с высокой степенью вероятности режим несет ответственность за субботнюю химатаку. Премьер-министр заявила, что это еще один пример эрозии международного законодательства в том, что касается применения химоружия, что серьезно беспокоит нас всех", — говорится в сообщении.

После дискуссии кабмин пришел к выводу, что без ответа предполагаемое применение химоружия оставлять нельзя.

"Кабинет согласился, что необходимо принять меры для облегчения страданий населения и для предотвращения дальнейшего применения химоружия режимом Асада. Кабинет согласился, что премьер-министр должна продолжать работать с союзниками в США и Франции над координацией международного ответа", — указывается в заявлении.

В минувший вторник офис британского премьера сообщил, что Мэй, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что во имя поддержания запрета на применение химоружия международное сообщество должно отреагировать на предполагаемую атаку в Сирии.

В целом, решения кабмина достаточно для участия или неучастия Великобритании в военных действиях. Решение относительно военных действий принимает премьер-министр страны в соответствии с «королевской прерогативой».