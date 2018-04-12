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Кабмин поручил Мэй координировать с США и Францией ответ по Сирии
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Кабмин поручил Мэй координировать с США и Францией ответ по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 12 апр — РИА Новости, Мария Табак. Кабинет министров Великобритании по итогам двухчасового совещания в четверг постановил, что премьер-министр страны Тереза Мэй должна вместе с США и Францией продолжать координировать международный ответ на предполагаемую химатаку в Сирии, ни о каких конкретных решениях в переданном в РИА Новости сообщении офиса премьера не говорится.
Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают.
"Кабинет согласился, что режим Асада и в прошлом применял химоружие, и что с высокой степенью вероятности режим несет ответственность за субботнюю химатаку. Премьер-министр заявила, что это еще один пример эрозии международного законодательства в том, что касается применения химоружия, что серьезно беспокоит нас всех", — говорится в сообщении.
После дискуссии кабмин пришел к выводу, что без ответа предполагаемое применение химоружия оставлять нельзя.
"Кабинет согласился, что необходимо принять меры для облегчения страданий населения и для предотвращения дальнейшего применения химоружия режимом Асада. Кабинет согласился, что премьер-министр должна продолжать работать с союзниками в США и Франции над координацией международного ответа", — указывается в заявлении.
В минувший вторник офис британского премьера сообщил, что Мэй, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что во имя поддержания запрета на применение химоружия международное сообщество должно отреагировать на предполагаемую атаку в Сирии.
В целом, решения кабмина достаточно для участия или неучастия Великобритании в военных действиях. Решение относительно военных действий принимает премьер-министр страны в соответствии с «королевской прерогативой».
Однако лидер оппозиции Джереми Корбин и ряд других парламентариев призвали правительство все же проконсультироваться с парламентом по такому серьезному вопросу.
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