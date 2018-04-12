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Кабмин Британии: Мэй надо продолжить работу с союзниками для ответа на химатаку в Сирии
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Кабмин Британии: Мэй надо продолжить работу с союзниками для ответа на химатаку в Сирии 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Русская Весна
ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна будет продолжить совместную работу с США и Францией для координации ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. Об этом сказано в заявлении кабмина по итогам состоявшегося в четверг чрезвычайного заседания.
"Важно, чтобы использование химического оружия не осталось без ответа. Они договорились предпринять действия, чтобы облегчить гуманитарные страдания и предотвратить использование в будущем химического оружия режимом Асада. Кабинет министров согласился с тем, что премьер-министру необходимо продолжить совместную работу с США и Францией для координации международного ответа", — говорится в этом заявлении.
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