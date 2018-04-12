Кабмин Британии: Мэй надо продолжить работу с союзниками для ответа на химатаку в Сирии

"Важно, чтобы использование химического оружия не осталось без ответа. Они договорились предпринять действия, чтобы облегчить гуманитарные страдания и предотвратить использование в будущем химического оружия режимом Асада. Кабинет министров согласился с тем, что премьер-министру необходимо продолжить совместную работу с США и Францией для координации международного ответа", — говорится в этом заявлении.