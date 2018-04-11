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BBC: Мэй готова без согласования с парламентом поддержать нанесение авиаударов по силам Асада
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BBC: Мэй готова без согласования с парламентом поддержать нанесение авиаударов по силам Асада 

Newsru.com 12 минут назад
Фото: Newsru.com
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не будет согласовывать с парламентом решение о присоединении к военной операции против правительственных сил Башара Асада. Глава британского кабмина уверена в необходимости как можно скорее отреагировать на  химатаку
в сирийской Думе, ответственность за которую она, как и другие западные страны, возлагает именно на режим Асада.
Как стало известно, Мэй полна решимости присоединиться к ожидаемой военной операции президента США Дональда Трампа и не собирается просить американского лидера отложить начало боевых действий, чтобы она могла проконсультироваться с членами британского парламента.
Осведомленные источники журналистов в правительстве Великобритании заявляют о готовности Мэй к проведению совместной с США военной операции против Асада из-за применения химического оружия в Думе. На этом фоне лидер Лейбористской партии США и британской оппозиции Джереми Корбин заявил о том, что авиаудары приведут к эскалации ситуации в регионе.
Ранее журналисты The Times
сообщили
о том, что Мэй в разговоре с Трампом заявила о недостаточном для нанесения ответного удара количестве доказательств причастности властей Сирии к предполагаемой химатаке в Думе. По информации издания, глава британского правительства не согласилась провести быструю военную операцию против режима Асада, поскольку эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выразили готовность прибыть на место инцидента.
9 апреля Трамп
пригрозил
принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением отравляющих веществ в Думе. Президент пообещал в течение 48 часов определить, как США ответят на химатаку. Он отметил, что ответственность за инцидент несет режим сирийского лидера Башара Асада и его союзники — Россия и Иран.
По данным The Times, во время обсуждения ситуации британскими властями глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что Великобритания не может оставаться в стороне, а применение химоружия не должно оставаться безнаказанным.
В среду, 11 апреля, Трамп в своем аккаунте в Twitter прокомментировал
угрозу России
сбивать американские ракеты, которыми Пентагон может атаковать объекты армии Асада. «Россия грозит сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии, — написал американский лидер. — Готовься, Россия, потому что они прилетят — хорошие, новые и „умные“. Тебе не стоит быть партнером газового убийцы — животного, которое травит своих людей и наслаждается этим».
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