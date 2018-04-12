Трамп рассказал о подходе своей команды к расследованию по «российскому делу»

"Я согласился с беспрецедентно дисциплинированным подходом, который мы [команда адвокатов Трампа] использовали с Робертом Мюллером (в отличие от Клинтонов!). Я полностью уверен в [адвокате] Тае Кобе… и был проинформирован о каждом этапе расследования", — написал Трамп.