Трамп рассказал о подходе своей команды к расследованию по «российскому делу» 

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его команда использовала «беспрецедентный» подход в сотрудничестве со спецпрокурором Робертом Мюллером, который занимается расследованием предполагаемого российского вмешательства в выборы в США.
"Я согласился с беспрецедентно дисциплинированным подходом, который мы [команда адвокатов Трампа] использовали с Робертом Мюллером (в отличие от Клинтонов!). Я полностью уверен в [адвокате] Тае Кобе… и был проинформирован о каждом этапе расследования", — написал Трамп.