Ещё
Трамп рассказал о подходе своей команды к расследованию по «российскому делу»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп рассказал о подходе своей команды к расследованию по «российскому делу» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп рассказал, что его команда использовала «беспрецедентный» подход в сотрудничестве со спецпрокурором Робертом Мюллером, который занимается расследованием предполагаемого российского вмешательства в выборы в США.
"Я согласился с беспрецедентно дисциплинированным подходом, который мы [команда адвокатов Трампа] использовали с Робертом Мюллером (в отличие от Клинтонов!). Я полностью уверен в [адвокате] Тае Кобе… и был проинформирован о каждом этапе расследования", — написал Трамп.
Ранее CNN сообщал, что Трамп хочет уволить заместителя генпрокурора, чтобы надавить на Мюллера. Также ранее стало известно, что ФБР провели обыск у адвоката президента.
Газета.Ru: последние новости
Небензя: угроза применения силы в Сирии нарушает устав ООН Великобритания анонсировала заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США положили глаз на Северный морской путь297
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники264
Суд изменил приговор Улюкаеву201
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии193
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение