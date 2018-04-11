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Порошенко предложил Мэй помощь в расследовании дела Скрипаля
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Порошенко предложил Мэй помощь в расследовании дела Скрипаля 

RT на русском 57 минут назад
Украинский лидер Пётр Порошенко и британский премьер Тереза Мэй провели телефонный разговор, во время которого затронули дело об отравлении в Солсбери. Об этом заявили в пресс-службе президента Украины.
«Глава Украинского государства выразил солидарность с британским народом и правительством в деле об отравлении Сергея Скрипаля в городе Солсбери. Пётр Порошенко отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости», — говорится в сообщении.
Порошенко также поблагодарил Британию «за постоянную поддержку территориальной целостности Украины» и непризнание результатов выборов в Крыму.
«Обсуждался также вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия России», — добавили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что СБУ закрыла въезд российским дипломатам, высланным из Британии в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.
RT на русском: последние новости
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