Порошенко и Мэй обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обороны

В ходе переговоров Порошенко поблагодарил Великобританию за поддержку в проведении реформ на Украине. «В этом контексте также речь шла о подготовке второй Международной конференции по реформам на Украине в Копенгагене , которая состоится в июне, — говорится в сообщении. — Президент пригласил премьер-министра Терезу Мэй посетить Украину с официальным визитом».

Как отметили в пресс-службе, украинский президент также выразил «солидарность британскому народу и правительству» в связи с ситуацией в Солсбери. Порошенко заявил о готовности Украины «оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости».