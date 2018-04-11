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Порошенко и Мэй обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обороны
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Порошенко и Мэй обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обороны 

ТАСС 57 минут назад
КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора обсудили вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы украинского государства.
В ходе переговоров Порошенко поблагодарил Великобританию за поддержку в проведении реформ на Украине. «В этом контексте также речь шла о подготовке второй Международной конференции по реформам на Украине в Копенгагене, которая состоится в июне, — говорится в сообщении. — Президент пригласил премьер-министра Терезу Мэй посетить Украину с официальным визитом».
Как отметили в пресс-службе, украинский президент также выразил «солидарность британскому народу и правительству» в связи с ситуацией в Солсбери. Порошенко заявил о готовности Украины «оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости».
Кроме того, обсуждался вопрос усиления санкций против Российской Федерации.
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