Губительные последствия авантюры США в Сирии очевидны, заявил МИД

"У нас вызывает полное неприятие позиция западной «тройки» постоянных членов СБ ООН, блокировавшей 10 апреля два российских проекта резолюции Совета Безопасности. В одном из них речь шла исключительно о поддержке соответствующего решения Гендиректора техсекретариата ОЗХО . Вновь возникает вопрос — нужно ли вообще США и их «единомышленникам» хоть какое-то расследование? Видимо, нет. Эта группа заранее «назначила» виновных и отступать от своего решения, судя по всему, не собирается", — говорится в комментарии департамента.

"Губительные последствия этой авантюристической линии для международного мира и безопасности очевидны", — резюмировали в МИД РФ.