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Губительные последствия авантюры США в Сирии очевидны, заявил МИД
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Губительные последствия авантюры США в Сирии очевидны, заявил МИД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Позиция западной «тройки» постоянных членов СБ ООН, блокировавшей 10 апреля два российских проекта резолюции Совета Безопасности, вызывает полное неприятие, губительные последствия этой авантюристической линии для международного мира и безопасности очевидны, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с расследованием предполагаемого применения химоружия в сирийском городе Дума.
"У нас вызывает полное неприятие позиция западной «тройки» постоянных членов СБ ООН, блокировавшей 10 апреля два российских проекта резолюции Совета Безопасности. В одном из них речь шла исключительно о поддержке соответствующего решения Гендиректора техсекретариата ОЗХО. Вновь возникает вопрос — нужно ли вообще США и их «единомышленникам» хоть какое-то расследование? Видимо, нет. Эта группа заранее «назначила» виновных и отступать от своего решения, судя по всему, не собирается", — говорится в комментарии департамента.
"Губительные последствия этой авантюристической линии для международного мира и безопасности очевидны", — резюмировали в МИД РФ.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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