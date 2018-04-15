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Мэй объяснила, почему США и союзники приняли решение нанести удар по Сирии
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Трамп планировал атаковать российские объекты
Трамп планировал атаковать российские объекты

Мэй объяснила, почему США и союзники приняли решение нанести удар по Сирии 

RT на русском 18 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Её заявление опубликовано в Twitter.
По её словам, Великобритания, США и Франция приняли решение нанести удар по Сирии на основе значительного объёма информации, включая данные разведки, которые свидетельствовали о том, что за атаку в Думе несёт ответственность сирийский режим.
Ранее глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон в интервью телеканалу BBC заявил, что основной причиной нанесения авиаудара по объектам на территории Сирии стало желание пресечь использование химического оружия в мире.
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