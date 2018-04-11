Небензя рассказал, при каком условии прервет заседание Совбеза ООН

В феврале на заседании СБ ООН Хейли заявила, что суверенные права нации являются фундаментальными, но «когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам (лидера КНДР ) Кима, (президента Сирии Башара) Асада и (президента РФ Владимира ) Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот». Еще тогда Небензя заявил, что в РФ, как и в Сирии, не режимы, а законно избранные президенты и правительства, и попросил американскую делегацию «соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия».

"Если бы постпред США в следующий раз употребила такое выражение, как «российский режим», то я бы остановил заседание и обратился к председателю с просьбой призывать уважаемого постпред США к порядку и называть законное правительство суверенной страны надлежащим языком", — заявил Небензя в среду в передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым » на телеканале «Россия 1».

В ответ на вопрос, оказалась бы эта мера действенной, дипломат ответил утвердительно: «Должно было бы подействовать, конечно».