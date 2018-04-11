Ещё
Небензя рассказал, при каком условии прервет заседание Совбеза ООН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя рассказал, при каком условии прервет заседание Совбеза ООН 

РИА Новости 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 11 апр — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал прервать заседание Совета Безопасности ООН, если представитель США Никки Хейли вновь употребит в отношении России термин «режим».
В феврале на заседании СБ ООН Хейли заявила, что суверенные права нации являются фундаментальными, но «когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам (лидера КНДР) Кима, (президента Сирии Башара) Асада и (президента РФ Владимира) Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот». Еще тогда Небензя заявил, что в РФ, как и в Сирии, не режимы, а законно избранные президенты и правительства, и попросил американскую делегацию «соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия».
"Если бы постпред США в следующий раз употребила такое выражение, как «российский режим», то я бы остановил заседание и обратился к председателю с просьбой призывать уважаемого постпред США к порядку и называть законное правительство суверенной страны надлежащим языком", — заявил Небензя в среду в передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
В ответ на вопрос, оказалась бы эта мера действенной, дипломат ответил утвердительно: «Должно было бы подействовать, конечно».
РИА Новости: последние новости
Путин заявил о "хаотичной обстановке в мире" В Кремле прокомментировали заявление Трампа об ударе по Сирии Небензя рассказал, что у него хорошие личные отношения с Хейли
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ300
Мэй готова ударить по Сирии144
Взлетевшая нефть воскресила рубль24
Киев потребовал от Москвы уступок по газу84
Часть сирийской боевой авиации перебросили на российскую базу179
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение