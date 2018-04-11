Небензя рассказал о поцелуях с Хейли

Небензя рассказал, что у него хорошие личные отношения с Хейли

Никки Хейли. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что отношения с американскими коллегами по ООН по-человечески нормальные, а при встрече он целуется с постпредом США "Я не ощущаю, что здесь как-то изменилось отношение к России на уровне простых граждан. Общаюсь я в основном со своими коллегами. Если говорить об американских, то с Никки Хейли и всей ее миссией, отношения у нас, хотите — верьте, хотите — нет, по-человечески нормальные", — сказал дипломат на телеканале "Россия 1". На вопрос ведущего, целуется ли он при встрече с Хейли или просто жмет руку, Небензя ответил: "Целуемся, целуемся". "Я уже говорил как-то раз, что у нас Никки Хейли действительно хорошие отношения, я бы очень хотел, чтобы наши межгосударственные отношения были такими же хорошими, как и наши личные отношения с Никки Хейли", — добавил он.