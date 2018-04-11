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Небензя рассказал о поцелуях с Хейли
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Небензя рассказал, что у него хорошие личные отношения с Хейли 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что отношения с американскими коллегами по ООН по-человечески нормальные, а при встрече он целуется с постпредом США Никки Хейли.
"Я не ощущаю, что здесь как-то изменилось отношение к России на уровне простых граждан. Общаюсь я в основном со своими коллегами. Если говорить об американских, то с Никки Хейли и всей ее миссией, отношения у нас, хотите — верьте, хотите — нет, по-человечески нормальные", — сказал дипломат на телеканале "Россия 1".
На вопрос ведущего, целуется ли он при встрече с Хейли или просто жмет руку, Небензя ответил: "Целуемся, целуемся".
"Я уже говорил как-то раз, что у нас Никки Хейли действительно хорошие отношения, я бы очень хотел, чтобы наши межгосударственные отношения были такими же хорошими, как и наши личные отношения с Никки Хейли", — добавил он.
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