Мэй готова дать добро на участие Лондона в ударе по Сирии без согласия парламента

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова санкционировать британское участие в ударе по Сирии без согласия парламента, сообщает телеканал ВВС со ссылкой на источники в правительстве.

По их словам, Мэй считает необходимым действовать в срочном порядке. Кроме того, она не хочет задерживать в принятии решения президента США Дональда Трампа и стремится избежать задержки, которую вызовет согласование вопроса в парламенте, отмечает РИА Новости

Ранее лидер Лейбористской партии Джереми Корбин потребовал от правительства поставить на голосование парламента вопрос об участии Великобритании в авиаударах по Сирии.

Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают. Накануне офис британского премьера сообщил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что во имя поддержания запрета на применение химоружия международное сообщество должно отреагировать на предполагаемую атаку в Сирии.

В августе 2013 года британские парламентарии проголосовали против участия Великобритании в авиаударах по Сирии, однако голосование парламента в данных вопросах не является обязательным. Принятие решения об участии или о неучастии в военных действиях принимает премьер-министр страны в соответствии с «королевской прерогативой».