Небензя сообщил, чем постпредство при ООН компенсировало высылку дипломатов

"У нас здесь в миссии лишних людей нет. Конечно, это удар по нашей миссии, но мы не ослабили и не прекратили свою работу, мы мобилизовались и компенсировали отсутствие выпавших из рядов сотрудников еще более активной и интенсивной работой", — заявил Небензя в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым » на телеканале «Россия-1».

Постпред добавил, что миссия РФ при ООН ставит перед американскими властями этот вопрос.

"Сегодня проходит заседание комитета по сношениям со страной пребывания, где мы сделаем, сделали, наверно, уже, достаточно жесткое заявление по поводу поведения наших американских партнеров, которые являются страной-пребывания ООН, которые должны нести особую ответственность за то, чтобы отношения стран-членов ООН и их работа в этой стране была максимально благоприятной", — отметил Небензя.

В конце марта стало известно, что в знак солидарности с властями Великобритании по «делу Скрипаля США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов — 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН — и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.