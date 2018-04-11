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Небензя сообщил, чем постпредство при ООН компенсировало высылку дипломатов
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Небензя сообщил, чем постпредство при ООН компенсировало высылку дипломатов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 11 апр — РИА Новости. Представительство РФ при ООН компенсировало высылку Вашингтоном ряда сотрудников, мобилизовав силы и увеличив интенсивность работы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"У нас здесь в миссии лишних людей нет. Конечно, это удар по нашей миссии, но мы не ослабили и не прекратили свою работу, мы мобилизовались и компенсировали отсутствие выпавших из рядов сотрудников еще более активной и интенсивной работой", — заявил Небензя в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Постпред добавил, что миссия РФ при ООН ставит перед американскими властями этот вопрос.
"Сегодня проходит заседание комитета по сношениям со страной пребывания, где мы сделаем, сделали, наверно, уже, достаточно жесткое заявление по поводу поведения наших американских партнеров, которые являются страной-пребывания ООН, которые должны нести особую ответственность за то, чтобы отношения стран-членов ООН и их работа в этой стране была максимально благоприятной", — отметил Небензя.
В конце марта стало известно, что в знак солидарности с властями Великобритании по «делу Скрипаля» США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов — 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН — и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.
В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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