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Небензя назвал резолюцию США «изначально непроходной»
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Небензя назвал резолюцию США «изначально непроходной» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Проект резолюции США по расследованию "применения химического оружия" в Сирии, который был во вторник заблокирован на заседании Совета Безопасности ООН, был изначально непроходным, и на Западе знали об этом, заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Резолюция, которую мы заветировали, она была изначально непроходная, и об этом прекрасно знали наши партнеры. Они знали чем закончится ее постановка на голосовании. И мы об этом говорили", — сказал Небензя.
Он пояснил, что в этом проекте резолюции авторы попытались воспроизвести механизм по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии, "который почил в бозе в конце прошлого года вследствие того, что он был абсолютно предвзятым, заказным и написал неправдоподобный доклад о произошедшем в Хан-Шейхуне".
Россия и США в минувший вторник вынесли на голосование Совета Безопасности ООН свои проекты резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии. Ни один из них не прошел. Всего было представлено три документа. Они были призваны стать ответом на недавние сообщения о якобы имевшей место в сирийском городе Дума атаке с применением химического вещества.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии. Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды.
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