Мэй подтвердила участие Великобритании в операции против Дамаска 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что британские вооружённые силы принимают участие в совместных с США и Францией ударах по Сирии.
«Сегодня вечером я поручила британским вооружённым силам провести скоординированные и прицельные удары», — говорится в заявлении Мэй.
По её словам, данное решение был принято для борьбы с «боевым химическим потенциалом сирийского режима».
«Мы действуем совместно с американскими и французскими союзниками», — добавила она.
Мэй отметила, что «больше нет никаких реальных альтернатив применению силы» для борьбы «с использованием химического оружия сирийским режимом».
Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести «точечные удары» по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.