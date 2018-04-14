Мэй подтвердила участие Великобритании в операции против Дамаска

«Сегодня вечером я поручила британским вооружённым силам провести скоординированные и прицельные удары», — говорится в заявлении Мэй.

По её словам, данное решение был принято для борьбы с «боевым химическим потенциалом сирийского режима».

«Мы действуем совместно с американскими и французскими союзниками», — добавила она.

Мэй отметила, что «больше нет никаких реальных альтернатив применению силы» для борьбы «с использованием химического оружия сирийским режимом».