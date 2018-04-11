Небензя: СМИ США слышат выступления России в ООН, но не передают главное

"Конечно, слышат. В американской прессе тоже дают ссылки, но, естественно, понятно, что эти ссылки ограничены и это не самое главное из того, что я хотел сказать на том или ином заседании", — сказал Небензя, отвечая на вопрос Соловьева о том, тиражирует ли и слышит ли американская пресса выступления российского постпреда в СБ ООН.