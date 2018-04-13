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Небензя призвал Запад одуматься и не подводить мир к опасной черте силовой акцией в Сирии
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Небензя призвал Запад одуматься и не подводить мир к опасной черте силовой акцией в Сирии 

ТАСС 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
ООН, 13 апреля. /ТАСС/. США и союзникам придется отвечать за негативное развитие событий в Сирии в случае силовой акции против ближневосточной страны.
Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Он призвал западные страны, рассматривающие возможность нанесения ударов по Сирии, немедленно одуматься и не подводить мир к опасной черте.
"События развиваются по опасному сценарию, грозящему далеко идущими последствиями для глобальной безопасности. Вся ответственность в таком случае ляжет на Соединенные Штаты и их союзников, — сказал дипломат. — Призываем руководство этих государств немедленно одуматься, вернуться в международно-правовое поле и не подводить мир к опасной черте".
Постпред РФ предостерег, что негативное развитие ситуации в Сирии «чревато глобальными последствиями». По его словам, США взяли курс на раскручивание военного сценария в Сирии. «Этого допустить нельзя», — указал Небензя.
Москве точно известно, что главарям вооруженных группировок в Сирии даны приказы начать наступление на позиции правительственных сил в случае, если США и их союзники нанесут удары по ближневосточной стране, заявил постпред.
"Кто выиграет от возможного удара по сирийским военным, несущим основное бремя борьбы с терроризмом
и добившимся серьезных побед в этом отношении? Нам точно известно, что главарям сирийских вооруженных группировок отданы приказы начать наступление после возможной силовой акции", — сказал дипломат.
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