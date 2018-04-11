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ЮНЕСКО вернется в Крым
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ЮНЕСКО вернется в Крым 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в соцсетях, что в ЮНЕСКО приняли решение, позволяющее разместить мониторинговую миссию для наблюдения за ситуацией в Крыму.
«Исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение в отношении Крыма. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за права образования, науки, охрану памятников культуры в Крыму, в том числе Ханского дворца», — написал Климкин в своем Twitter.
В 2017 году специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) прервало все контакты с администрациями объектов культурного наследия в Крыму, при этом сотрудники организации остались на полуострове.
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