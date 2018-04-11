ЮНЕСКО вернется в Крым 

Щойно Виконрада ЮНЕСКО ухвалила важливе рішення щодо Криму. Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку, охорону пам'яток культури в Криму, у тч Ханського палацу. Не дамо окупаційній владі розграбувати та знищити українське надбання!— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2018 г.