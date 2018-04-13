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РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
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Посольство России обеспокоено «военными приготовлениями» Великобритании против Сирии 

RT на русском 15 минут назад
Фото: Reuters
Посольство России в Великобритании выразило обеспокоенность в связи с «военными приготовлениями» Лондона в отношении Дамаска.
Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.
«Мы обеспокоены решением кабинета министров Великобритании «предпринять действия» на фоне сообщений о возможном участии Великобритании в военной операции против Сирии», — заявили в посольстве.
В российский дипмиссии отметили, что в настоящее время крайне важно избегать любых шагов, которые могли бы привести к росту напряжённости.
Ранее в кабинете министров заявили, что Великобритании следует продолжить совместную работу с США и Францией для координации ответа на предполагаемую химатаку в сирийской Думе.
Также в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщили, что специалисты приступят к работе в Сирии 14 апреля.
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