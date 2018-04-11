Боливия запросила СБ ООН провести в четверг заседание по Сирии 

Боливия попросила Совет Безопасности ООН провести в четверг заседание, чтобы обсудить эскалацию риторики в отношении Сирии и угроз начала односторонних боевых действий. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Моя делегация запросила проведение завтра консультаций, чтобы секретариат доложил Совету по эскалации риторики в отношении Сирии и угроз односторонних военных действий", — отметил постпред Боливии при ООН Сача Серхио Льорентти Солис. По его мнению, «любые односторонние действия будут нарушением принципов и целей устава» организации.
Призыв постпреда Боливии прозвучал вскоре после того, как президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что США нанесут по Сирии удар при помощи новых и «умных» ракет. И посоветовал России приготовится к этому. Впрочем, Льорентти Солис отметил, что беспокойство вызывают столько последние заявления, сколько постоянство этих угроз.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на публикацию Трампа ответила, что американские ракеты должны быть направлены против террористов, а не законного правительства Сирии. «Умные» ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории", — написала она на своей странице в Facebook.
Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на Совете национальной безопасности, заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий, связанных с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума недалеко от Дамаска. Москва предупредила Вашингтон о возможных серьезных последствиях в случае, если по Сирии будет нанесен удар и пострадают российские граждане.