Ещё
Боливия запросила СБ ООН провести в четверг заседание по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боливия запросила СБ ООН провести в четверг заседание по Сирии 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
Боливия попросила Совет Безопасности ООН провести в четверг заседание, чтобы обсудить эскалацию риторики в отношении Сирии и угроз начала односторонних боевых действий. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Моя делегация запросила проведение завтра консультаций, чтобы секретариат доложил Совету по эскалации риторики в отношении Сирии и угроз односторонних военных действий", — отметил постпред Боливии при ООН Сача Серхио Льорентти Солис. По его мнению, «любые односторонние действия будут нарушением принципов и целей устава» организации.
Призыв постпреда Боливии прозвучал вскоре после того, как президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что США нанесут по Сирии удар при помощи новых и «умных» ракет. И посоветовал России приготовится к этому. Впрочем, Льорентти Солис отметил, что беспокойство вызывают столько последние заявления, сколько постоянство этих угроз.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на публикацию Трампа ответила, что американские ракеты должны быть направлены против террористов, а не законного правительства Сирии. «Умные» ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории", — написала она на своей странице в Facebook.
Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на Совете национальной безопасности, заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий, связанных с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума недалеко от Дамаска. Москва предупредила Вашингтон о возможных серьезных последствиях в случае, если по Сирии будет нанесен удар и пострадают российские граждане.
Российская Газета: последние новости
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и "Северный поток-2" Володин призвал поддержать попавший под санкции бизнес В Ялтинском международном форуме примут участие 300 иностранных гостей
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ254
Мэй готова ударить по Сирии109
Часть сирийской боевой авиации перебросили на российскую базу166
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН90
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля177
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение