Россия ценит вклад Иордании в деэскалацию на юге Сирии, заявил Путин 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия ценит вклад Иордании в устойчивое функционирование зоны деэскалации на юге Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Поддерживаем регулярный и конструктивный диалог с королем Абдаллой II. В ходе очередных переговоров в феврале в Москве обсуждены ключевые вопросы, касающиеся дальнейшего углубления двухсторонних отношений, а также координации совместных усилий на сирийском направлении", — сказал Путин в ходе вручения послами верительных грамот.
"Мы ценим вклад иорданских партнеров в устойчивое функционирование зоны деэскалации на юге Сирии", — добавил российский президент.
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