Ещё
Россия ценит вклад Иордании в деэскалацию на юге Сирии, заявил Путин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия ценит вклад Иордании в деэскалацию на юге Сирии, заявил Путин 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия ценит вклад Иордании в устойчивое функционирование зоны деэскалации на юге Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Поддерживаем регулярный и конструктивный диалог с королем Абдаллой II. В ходе очередных переговоров в феврале в Москве обсуждены ключевые вопросы, касающиеся дальнейшего углубления двухсторонних отношений, а также координации совместных усилий на сирийском направлении", — сказал Путин в ходе вручения послами верительных грамот.
"Мы ценим вклад иорданских партнеров в устойчивое функционирование зоны деэскалации на юге Сирии", — добавил российский президент.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Путин заявил о "хаотичной обстановке в мире" В Кремле прокомментировали заявление Трампа об ударе по Сирии Новый состав правительства продолжит масштабные проекты, заявил Медведев
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля168
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня69
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии66
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН40
Россия показала самый мощный автомат47
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение