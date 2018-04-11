Посольство: положение Скрипалей напоминает насильственное задержание

Во вторник представители больницы Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль, несмотря на прежние заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что Юлия и ее отец Сергей Скрипаль могут никогда не поправиться.

"По-прежнему будем настаивать на встрече с Юлией и Сергеем Скрипалями, положение которых все более напоминает насильственное задержание или лишение свободы", — сказал он.