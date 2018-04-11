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Посольство: положение Скрипалей напоминает насильственное задержание
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Посольство: положение Скрипалей напоминает насильственное задержание 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 11 апр — РИА Новости, Мария Табак. Положение Сергея и Юлии Скрипалей все больше напоминает насильственное задержание или лишение свободы, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне.
Во вторник представители больницы Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль, несмотря на прежние заявления британского премьера Терезы Мэй о том, что Юлия и ее отец Сергей Скрипаль могут никогда не поправиться.
"По-прежнему будем настаивать на встрече с Юлией и Сергеем Скрипалями, положение которых все более напоминает насильственное задержание или лишение свободы", — сказал он.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.
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