Исполнительный совет ОЗХО проведет спецсессию по Сирии в понедельник

"Сессия исполнительного совета ОЗХО по Сирии пройдет в следующий понедельник. Настало время оставить милитаристские речи, которые мы слышим из некоторых столиц, и вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации", — сообщила дипмиссия в Twitter.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и „умные“.

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