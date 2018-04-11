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Исполнительный совет ОЗХО проведет спецсессию по Сирии в понедельник
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Исполнительный совет ОЗХО проведет спецсессию по Сирии в понедельник 

РИА Новости 11 апреля 2018
Фото: Аргументы и Факты
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проведет специальную сессию по ситуации в Сирии в понедельник, сообщило постоянное представительство России при организации.
"Сессия исполнительного совета ОЗХО по Сирии пройдет в следующий понедельник. Настало время оставить милитаристские речи, которые мы слышим из некоторых столиц, и вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации", — сообщила дипмиссия в Twitter.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и „умные“.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости „Война в Сирии“ >>
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