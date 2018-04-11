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Исполнительный совет ОЗХО проведет спецсессию по Сирии 16 апреля
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Исполнительный совет ОЗХО проведет спецсессию по Сирии 16 апреля 

Аргументы и Факты 42 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проведет специальную сессию по ситуации в Сирии в понедельник, 16 апреля, сообщает постоянное представительство РФ при ведомстве.
«Настало время оставить милитаристские речи, которые мы слышим из некоторых столиц, и вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации», — заявили представители дипмиссии в Twitter.
Ранее страны Запада обвинили официальный Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в пригороде Восточная Гута. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, которую сирийские военные якобы сбросили на населенный пункт.
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России нужно готовиться сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Пентагон отказался комментировать это заявление. Позже американский лидер призвал Москву остановить гонку вооружений. В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила начать с уничтожения американского химического оружия.
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