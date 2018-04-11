Исполнительный совет ОЗХО проведет спецсессию по Сирии 16 апреля

«Настало время оставить милитаристские речи, которые мы слышим из некоторых столиц, и вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации», — заявили представители дипмиссии в Twitter.