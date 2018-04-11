Форин-офис заявил, что выполняет обязательства по «делу Скрипалей»

"​Вчера посольство получило ноту Форин-офиса, в которой сообщается о том, что Великобритания «полностью выполняет свои обязательства в отношении просьб посольства о предоставлении консульского доступа к российским гражданам Сергею Юлии Скрипалям ». Мы удивлены таким заявлением. Все наши многочисленные запросы о консульском доступе к Сергею и Юлии Скрипалям до сих пор остаются без субстантивной реакции британских властей. В этой связи хотели бы поинтересоваться у британской стороны, как конкретно они выполняют свои международные обязательства, на основании чего они делают такой вывод?" — отметил представитель посольства.

Он подчеркнул, что посольство не согласно с данным утверждением.

"Согласно пункту 1 статьи 36 двусторонней Консульской конвенции 1968 года, «консульское должностное лицо имеет право в пределах своего консульского округа встречаться с любым гражданином представляемого государства, давать ему советы, оказывать всяческое содействие, включая необходимость принятия мер для оказания ему правовой помощи». Приходится вновь констатировать, что в нарушение данного пункта посольству так и не была предоставлена возможность выполнить свои консульские функции в отношении двух российских граждан — Юлии и Сергея Скрипалей. Ссылки британской стороны на отсутствие их согласия на такую встречу голословны, проверить мы их не можем", — отметил собеседник агентства.