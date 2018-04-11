Шаманов: РФ контактирует по Сирии с НАТО и Комитетом начальников штабов ВС США 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Россия ведет прямой диалог с Комитетом начальников штабов ВС США, а также контактирует с НАТО через Турцию. Об этом в среду заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в эфире телеканала «Россия 1».
"Идет прямой диалог с руководством Комитета начальников штабов Америки. Через наших союзников, турецких коллег, коммуникации проверяются и уточняются с НАТО", — сказал Шаманов.
Он также добавил, что, по его мнению, «как бы эмоциональны и угрожающи ни были заявления господина [Дональда] Трампа», реакция британского премьера Терезы Мэй и президента Франции Эмманюэля Макрона «говорит о том, что у них нет единства и принятые меры уже принесли первоначальные результаты».