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Шаманов: РФ контактирует по Сирии с НАТО и Комитетом начальников штабов ВС США
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Шаманов: РФ контактирует по Сирии с НАТО и Комитетом начальников штабов ВС США 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Россия ведет прямой диалог с Комитетом начальников штабов ВС США, а также контактирует с НАТО через Турцию. Об этом в среду заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в эфире телеканала «Россия 1».
"Идет прямой диалог с руководством Комитета начальников штабов Америки. Через наших союзников, турецких коллег, коммуникации проверяются и уточняются с НАТО", — сказал Шаманов.
Он также добавил, что, по его мнению, «как бы эмоциональны и угрожающи ни были заявления господина [Дональда] Трампа», реакция британского премьера Терезы Мэй и президента Франции Эмманюэля Макрона «говорит о том, что у них нет единства и принятые меры уже принесли первоначальные результаты».
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