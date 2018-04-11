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Виктория Скрипаль опровергла, что её разговор с Юлией был смонтирован
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Виктория Скрипаль опровергла, что её разговор с Юлией был смонтирован 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что запись её телефонного разговора с Юлией Скрипаль не была смонтирована.
Телефонный разговор между Викторией и Юлией был озвучен 9 апреля в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Отвечая в среду на вопрос в прямом эфире ток-шоу «На самом деле» на Первом канале, смонтирована ли запись её телефонного разговора с Юлией Скрипаль, Виктория сказала: «Нет».
В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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