Виктория Скрипаль опровергла, что её разговор с Юлией был смонтирован 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что запись её телефонного разговора с Юлией Скрипаль не была смонтирована.
Телефонный разговор между Викторией и Юлией был озвучен 9 апреля в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Отвечая в среду на вопрос в прямом эфире ток-шоу «На самом деле» на Первом канале, смонтирована ли запись её телефонного разговора с Юлией Скрипаль, Виктория сказала: «Нет».
В Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.