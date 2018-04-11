Виктория Скрипаль опровергла, что её разговор с Юлией был смонтирован

Телефонный разговор между Викторией и Юлией был озвучен 9 апреля в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Отвечая в среду на вопрос в прямом эфире ток-шоу «На самом деле» на Первом канале, смонтирована ли запись её телефонного разговора с Юлией Скрипаль, Виктория сказала: «Нет».