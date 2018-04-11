Посольство РФ: Положение Скрипалей напоминает насильственное задержание

"Вновь вынуждены констатировать, что британская сторона продолжает отказывать нам в какой-либо информации о местонахождении Юлии, ее пожеланиях и реальном состоянии здоровья. Налицо линия на ее изоляцию от общественности, сокрытие важных свидетельских показаний и создание препятствий для объективного и независимого расследования", — цитирует представителя дипмиссии РИА Новости

По его словам, положение Юлии и Сергея Скрипалей «все более напоминает насильственное задержание или лишение свободы», и посольство продолжит настаивать на встрече с ними.

"Сообщения о том, что Юлию якобы перевезли в некое «безопасное место», не могут не вызывать новые вопросы. Сегодня таблоид Sun пишет о том, что она была переведена в медицинское учреждение на некоей охраняемой военной базе для продолжения лечения. Появилось даже видео о якобы выходе Юлии из больницы в сопровождении двух охранников. Газета Times предлагает другую версию — Юлию перевели в «хорошо охраняемый дом в сельской местности», — отметил представитель посольства.

По его словам, «посольство получило ноту Форин-офиса, в которой сообщается, что Великобритания „полностью выполняет свои обязательства в отношении просьб посольства о предоставлении консульского доступа к российским гражданам Сергею и Юлии Скрипалям“​​​.

»Мы удивлены таким заявлением. Все наши многочисленные запросы о консульском доступе к Сергею и Юлии Скрипалям до сих пор остаются без субстантивной реакции британских властей. В этой связи хотели бы поинтересоваться у британской стороны, как конкретно они выполняют свои международные обязательства, на основании чего они делают такой вывод?" — заявили в дипмиссии.

В российском посольстве напомнили, что согласно Консульской конвенции 1968 года, консульское должностное лицо имеет право встречаться с любым гражданином представляемого государства.