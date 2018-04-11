Ещё
Путин и Моди обсудили стратегическое партнерство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин и премьер Индии обсудили развитие стратегического партнерства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вопросы развития стратегического партнерства между странами, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе индийской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди", — говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что "в конструктивном, дружественном духе обсужден ряд актуальных вопросов развития особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией". Кроме того, "условлено о продолжении контактов".
РИА Новости: последние новости
Путин заявил о "хаотичной обстановке в мире" В Кремле прокомментировали заявление Трампа об ударе по Сирии Новый состав правительства продолжит масштабные проекты, заявил Медведев
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля168
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня69
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии66
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН40
Россия показала самый мощный автомат47
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение