Путин и Моди обсудили стратегическое партнерство

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вопросы развития стратегического партнерства между странами, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе индийской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди", — говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что "в конструктивном, дружественном духе обсужден ряд актуальных вопросов развития особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией". Кроме того, "условлено о продолжении контактов".