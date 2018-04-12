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Путин: Россия не будет выходить из международных программ по сотрудничеству в космосе
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Путин: Россия не будет выходить из международных программ по сотрудничеству в космосе 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия не собирается сворачивать международное сотрудничество в космической сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не собираемся ничего здесь ломать, выходить из этих программ, мы намерены закончить. У нас там ведь партнеры и по Луне, и, потом, по изучению Марса, там Соединенные Штаты, Канада, Япония, Евросоюз", — сказал Путин при осмотре павильона «Космос» на ВДНХ.
Как заявил глава государства, у России есть и технологии, и желание, и финансовые возможности, которые возрастают. «Все эти планы будем реализовывать, они интересные, нужные и для страны, и для всего человечества», — сказал Путин.
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