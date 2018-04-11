Заявление представителя РФ в Совбезе ООН по Сирии и делу Скрипалей 

Смотрите на видео фрагмент выступления постоянного представителя России в ООН Василия Небензя
Часть своего выступления представитель РФ в СБ ООН посвятил ситуации вокруг сирийского города Дума. Также представитель России предлагал рассмотреть вариант еще одной резолюции по сирийскому кризису, в которой говорилось всего лишь о том, что необходимо осудить любое применение токсических веществ в качестве оружия в Сирии. Также членам СБ ООН предлагалось поддержать инициативу по отправке группы специалистов Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Думу.