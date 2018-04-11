Эксперт сообщил, как ограничивали права Крыма при Украине

СИМФЕРОПОЛЬ , 11 апр — РИА Новости Крым . Республика Крым получила настоящие права, только став частью России . В составе Украины у региона не было прав, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» внештатный советник председателя Госсовета РК Григорий Демидов.

"Права Крыма при Украине последовательно ограничивали, выхолащивали, причем вопреки международному праву. Например, Автономная Республика Крым была лишена права распоряжаться хотя бы землями своего ведения. Статус Крыма, как и его территория, закреплены в конституциях Республики Крым и РФ и не могут быть изменены без согласия Республики Крым", — отметил он.

По словам Демидова, Крым после воссоединения с Россией получил право законодательной инициативы. «Мы имеем право внести законопроект в Госдуму России и участвовать в его рассмотрении. Два наших представителя — от главы Республики Крым и от парламента — входят в Совет Федерации », — подчеркнул эксперт.

Он также рассказал, что особое внимание в Конституции Крыма уделено защите прав представителей всех проживающих на территории РК народов и конфессий.

"Крым исторически развивался как многоконфессиональный и многонациональный регион. И в этой части у нас уже разработана конституционная практика. И в Конституции 2014 года закреплен принцип многообразия культур, которые исторически сложились на крымском полуострове. Он обеспечивает условия для их равноправного развития и взаимообогащения", — сказал эксперт.

Конституция Республики Крым была принята 11 апреля 2014 года Государственным советом РК. Принятие этого документа завершило процесс вхождения Крыма в состав РФ на законодательном уровне.

В документе указывается, что Республика Крым является правовым и демократическим государством в составе России, территория Республики является неотъемлемой частью территории РФ. Конституция устанавливает на территории Крыма три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский.