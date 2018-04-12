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Премьер Австралии призвал Россию способствовать расследованию в Думе
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Премьер Австралии призвал Россию способствовать расследованию в Думе 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл призвал Россию использовать свое влияние в Сирии, чтобы гарантировать расследование предполагаемой химатаки в городе Дума в Восточной Гуте.
"Мы призываем Россию использовать ее колоссальное влияние в Сирии, чтобы гарантировать проведение расследования (предполагаемой химатаки) и обеспечить правосудие над виновными", — заявил в эфире радиостанции Triple M radio в четверг.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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