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Кремль прокомментировал угрозы Трампа в Twitter
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Кремль прокомментировал угрозы Трампа в Twitter 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Россия не является участником «Twitter-дипломатии», Москва сторонница серьезных подходов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения американского лидера Дональда Трампа о ситуации в Сирии в соцсетях.
«Мы не являемся участниками Twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов», — передает слова Пескова РИА «Новости».
Он выразил мнение, что важно не делать шагов, которые могут навредить «хрупкой ситуации».
В среду Трамп сделал сразу несколько громких заявлений в своем Twitter. Так, он заявил, что России нужно подготовиться к отражению ракетных ударов по Сирии, предложил Москве «остановить гонку вооружений».
Пользователи Twitter раскритиковали президента США за эти заявления.
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