Кремль прокомментировал угрозы Трампа в Twitter

«Мы не являемся участниками Twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов», — передает слова Пескова РИА «Новости»

Он выразил мнение, что важно не делать шагов, которые могут навредить «хрупкой ситуации».

В среду Трамп сделал сразу несколько громких заявлений в своем Twitter. Так, он заявил, что России нужно подготовиться к отражению ракетных ударов по Сирии, предложил Москве «остановить гонку вооружений».