В Кремле прокомментировали заявление Трампа об ударе по Сирии

"Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о недавних сообщениях Трампа в официальном микроблоге.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что США пытаются использовать "выдуманный предлог" для удара по САР.

В среду президент США написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. Оружие, которое использует Вашингтон, будет "хорошим, новым и "умным", заявил хозяин Белого дома.

Эскалация напряженности вокруг Сирии произошла на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума . Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск

Власти США объявили, что изучают возможность "военного ответа" на действия правительственных сил. В понедельник Дональд Трамп сказал, что примет решение о мерах против властей САР в ближайшие 48 часов.

В то же время российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг информацию о применении химоружия в Восточной Гуте. Специалисты организации посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.