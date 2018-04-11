Ещё
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле прокомментировали заявление Трампа об ударе по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Москва не поддерживает Twitter-дипломатию и не советует американским властям усугублять ситуацию в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
>>Трамп выступил с призывом к России
"Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о недавних сообщениях Трампа в официальном микроблоге.
Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что США пытаются использовать "выдуманный предлог" для удара по САР.
В среду президент США написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. Оружие, которое использует Вашингтон, будет "хорошим, новым и "умным", заявил хозяин Белого дома.
Эскалация напряженности вокруг Сирии произошла на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск.
Власти США объявили, что изучают возможность "военного ответа" на действия правительственных сил. В понедельник Дональд Трамп сказал, что примет решение о мерах против властей САР в ближайшие 48 часов.
В то же время российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг информацию о применении химоружия в Восточной Гуте. Специалисты организации посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.
РИА Новости: последние новости
Путин заявил о "хаотичной обстановке в мире" Россия будет сбивать ракеты при ударах США по Сирии, заявил посол в Ливане Депутаты Госдумы отчитались о своих доходах и имуществе
Комментарии132
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал мировую обстановку406
Заявления России о новом оружии встревожили США148
Трамп готовит Россию к войне238
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа141
Захарова сделала Трампу ответное предложение236
Видео
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение