Украинский журналист: Для Украины обострение ситуации в мире полезно

По его словам, нынешний кризис в международных отношениях полезен Украине

«Надеюсь, что дальше новой холодной войны дело не дойдет. Для Украины это (обострение международной обстановки — ред.) однозначно плюс. Если вспомнить выборы Трампа, выборы в западных странах, то здесь (в РФ — ред.) тогда говорили, что Запад может слить Украину «российскому медведю». Этого не произошло. Украина стала одним из элементов в глобальном противостоянии», — заявил Цимбалюк.

По его словам, сложившаяся ситуация может быть полезна Украине, несмотря на связанные с ней сложности.

«Да, Украина стала меньше территориально де-факто и потерю территорий Украина никогда не признает, но это дает нам шанс, чтобы заняться своими вопросами», — рассказал журналист.