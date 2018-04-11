Путин отметил углубляющееся военно-техническое сотрудничество с Египтом

"Укрепляется стратегическое партнерство с Египтом. В августе наша страна отметит 75-летие установления дипломатических отношений. Российско-египетское взаимодействие носит действительно активный характер", — сказал Путин на церемонии вручения послами иностранных государств верительных грамот.

"Здесь и строительство первой в Египте атомной электростанции, и создание в районе Порт-Саида российской промышленной зоны и углубляющееся военное и военно-техническое сотрудничество", — отметил президент.