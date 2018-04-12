Запад не прислушивается к данным российских военных по Сирии, заявили в МИД 

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Запад не прислушивается к данным российских военных и врачей, посетивших сирийскую Думу и не обнаруживших следов химатаки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг.
"К аргументам России, которая пыталась апеллировать к критическому осмыслению информационных фальшивок, к нашим сообщениям о том, что российские военные, в том числе врачи, специалисты химзащиты побывали в Думе, где якобы было применено химическое оружие, но не обнаружили ни следов такого применения, ни жертв или пострадавших от мифической химической атаки. Так вот, к этому всему массиву информации на Западе прислушиваться упорно не хотят", — сказала Захарова на брифинге.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
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