США давят на экспертов ОЗХО, заявил постпред России

В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и „умные“.

»Раздаются заявления из Вашингтона, в первую очередь, и из других столиц о необходимости нанесения ударов по сирийским правительственным объектам, военной инфраструктуре. И это — своеобразная форма психологического давления. Действительно это будет довлеть над экспертами (ОЗХО), которые выезжают на место для того, чтобы во всем разобраться", — сказал Шульгин в эфире Первого канала.

"Будем однако рассчитывать, что экспертам хватит мужества для того, чтобы честно и профессионально выполнить их долг", — сказал Шульгин.

Ранее источники РИА Новости сообщили, что первая группа экспертов организации планирует отправиться в Сирию в четверг, вторая группа должна присоединиться к ним в пятницу.

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