Ещё
США давят на экспертов ОЗХО, заявил постпред России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США давят на экспертов ОЗХО, заявил постпред России 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Вашингтон оказывает психологическое давление на экспертов ОЗХО, заявляя о возможном ударе по Сирии, заявил в среду постпред РФ при организации Александр Шульгин.
В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и „умные“.
»Раздаются заявления из Вашингтона, в первую очередь, и из других столиц о необходимости нанесения ударов по сирийским правительственным объектам, военной инфраструктуре. И это — своеобразная форма психологического давления. Действительно это будет довлеть над экспертами (ОЗХО), которые выезжают на место для того, чтобы во всем разобраться", — сказал Шульгин в эфире Первого канала.
"Будем однако рассчитывать, что экспертам хватит мужества для того, чтобы честно и профессионально выполнить их долг", — сказал Шульгин.
Ранее источники РИА Новости сообщили, что первая группа экспертов организации планирует отправиться в Сирию в четверг, вторая группа должна присоединиться к ним в пятницу.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Путин заявил о "хаотичной обстановке в мире" В Кремле прокомментировали заявление Трампа об ударе по Сирии Россия будет сбивать ракеты при ударах США по Сирии, заявил посол в Ливане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал мировую обстановку392
Трамп готовит Россию к войне200
В Кремле прокомментировали заявление Трампа82
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа77
Захарова сделала Трампу ответное предложение231
Видео
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
00:55
Захарова сделала Трампу ответное предложение
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение