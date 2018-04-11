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Россия будет укреплять глобальную безопасность, заявил Путин
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Россия будет укреплять глобальную безопасность, заявил Путин 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПУТИН: РФ И ВПРЕДЬ БУДЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫСТУПАТЬ ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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