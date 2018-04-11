Постпред России назвал отправку экспертов ОЗХО в Сирию важным шагом

"На этом воинственном фоне, на фоне воинственной риторики прибытие в Дамаск специалистов из ОЗХО для расследования выглядит как очень важный шаг, направленный на поиск урегулирования ситуации в правовом поле", — сказал Шульгин в эфире Первого канала.

В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и „умные“.

Ранее источники РИА Новости сообщили, что первая группа экспертов организации планирует отправиться в Сирию в четверг, вторая группа должна присоединиться к ним в пятницу.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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