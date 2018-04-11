Ещё
Эксперт: Трамп пугнул, но пойдет на попятную
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: Трамп пугнул, но пойдет на попятную 

Свободная пресса 30 минут назад
Президент США Дональд Трамп не первый раз делает резкие заявления, однако после этого обычно идет на попятную. Такое мнение высказал профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма.
«На мировой арене заявления Трампа были тоже резкие, особенно когда у них шла дискуссия по вопросу Северной Кореи, даже были демонстрации силы: учения проведены рядом с границами корейских берегов. С другой стороны, конечно же, американской стороне нужно серьезно задуматься о последствиях и о том, насколько допустимы такие провокационные заявления на уровне президента ядерной державы», — заявил в беседе с НСН профессор.
Ранее Трамп в своем микроблоге объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. Также он предложил России остановить гонку вооружений.
Война в Сирии: Захарова ответила Трампу, призвавшего Россию приготовиться к ракетному удару
Свободная пресса: последние новости
В НАТО не будет полпреда РФ, пока альянс не покажет, что готов работать совместно Медведев пошутил на тему ротации российского правительства Захарова прокомментировала предложение Трампа остановить гонку вооружений
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подняли в воздух самолет «судного дня»333
Трамп выступил с призывом к России956
Захарова сделала Трампу ответное предложение163
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод35
Рынок отреагировал на заявление Трампа168
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев вспомнил о бабушкиной пенсии
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение