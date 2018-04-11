Эксперт: Трамп пугнул, но пойдет на попятную 

Президент США Дональд Трамп не первый раз делает резкие заявления, однако после этого обычно идет на попятную. Такое мнение высказал профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма.
«На мировой арене заявления Трампа были тоже резкие, особенно когда у них шла дискуссия по вопросу Северной Кореи, даже были демонстрации силы: учения проведены рядом с границами корейских берегов. С другой стороны, конечно же, американской стороне нужно серьезно задуматься о последствиях и о том, насколько допустимы такие провокационные заявления на уровне президента ядерной державы», — заявил в беседе с НСН профессор.
Ранее Трамп в своем микроблоге объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. Также он предложил России остановить гонку вооружений.
Война в Сирии: Захарова ответила Трампу, призвавшего Россию приготовиться к ракетному удару