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Эксперт оценил новое заявление Трампа по Сирии
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Эксперт оценил новое заявление Трампа по Сирии 

RT на русском 31 минуту назад
Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в беседе с НСН оценил новое заявление президента США Дональда Трампа о Сирии, сделанное в Twitter.
«Это всё достаточно серьёзно. Любого рода провокации в социальных сетях или новостных строчках могут привести к серьёзным и необратимым последствиям», — сказал эксперт.
По его словам, на мировой арене заявления американского лидера тоже были резкие.
С другой стороны, отметил Сурма, Вашингтону нужно задуматься о последствиях и о том, насколько допустимы такие провокационные заявления на уровне президента ядерной державы.
Ранее Трамп призвал Россию приготовиться в связи с возможным ударом по Сирии.
RT на русском: последние новости
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