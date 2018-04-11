Эксперт оценил новое заявление Трампа по Сирии

Дональда Трампа о Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в беседе с НСН оценил новое заявление президента США Сирии , сделанное в Twitter.

«Это всё достаточно серьёзно. Любого рода провокации в социальных сетях или новостных строчках могут привести к серьёзным и необратимым последствиям», — сказал эксперт.

По его словам, на мировой арене заявления американского лидера тоже были резкие.

С другой стороны, отметил Сурма, Вашингтону нужно задуматься о последствиях и о том, насколько допустимы такие провокационные заявления на уровне президента ядерной державы.