В Швейцарии установили, что Скрипалей отравили произведенным в странах НАТО веществом

По его словам, Россия «с большим трепетом» относится к установлению фактов. Министр рассказал, что специалисты швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц завершили исследование образцов, которые были направлены им из ОЗХО и использовались для отравления Скрипалей, а затем представили свое заключение.

"По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырех суток. Данная рецептура находилась на вооружении армии США Великобритании и других стран НАТО . В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось", — цитирует Лавров заключение.

Министр подчеркнул, что в итоговый доклад ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) эти данные не вошли.

Ранее источники в британской сфере безопасности сообщили о планах руководства города Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по возведению трехметровых заборов вокруг мест, которые они посещали перед инцидентом.