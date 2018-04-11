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ИГ в Сирии начнет наступление после ударов США
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ИГ в Сирии начнет наступление после ударов США 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Сирийская оппозиция после ударов США перейдет в наступление для возврата потерянных и завоевания новых районов в Сирии, заявил командующий Сирийской свободной армии.
Почти 80% земель в Сирии очищены от террористов. Между тем исламские радикалы вновь собирают силы в один кулак, рассчитывая на открытие единого фронта против правительственных войск. Однако в Москве считают, что удары США должны быть направлены на террористов в Сирии, а не на правительство страны, которое борется с терроризмом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Умные» ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории", — отметила Захарова на своей странице в «Фейсбуке». Захарова высказала предположение, что предполагаемые удары США могут быть направлены на то, чтобы уничтожить доказательства применения химоружия в сирийской Думе. «Да, кстати. А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас „умные“ ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, наверное, в том, чтобы быстро замести следы провокации ударами „умных“ ракет и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств», — пояснила официальный представитель МИД. Президент США Дональд Трамп посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии. «Россия обещает сбивать любые и все ракеты, пущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они (ракеты — прим. ред.) на подходе: хорошие, новые и „умные“!» — отметил Трамп на своей странице в «Твиттере». Трамп раскритиковал Москву за поддержку президента Сирии Башара Асада. «Вам не следует быть партнерами зверя, который при помощи газа убивает собственных людей и наслаждается этим», — заявил президент США. Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии. По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп «останется в США, чтобы руководить ответом по Сирии и следить за развитием ситуации в мире». На прошлой неделе представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте сообщили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в городе Дума против боевиков и мирного населения. В свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о симптомах отравления токсичными химикатами у 500 жителей сирийской Думы. На сайте ВОЗ отмечено, что в Думе погибли 70 человек, укрывавшихся в подвалах домов, у 43 погибших проявлялись симптомы, характерные для отравления высокотоксичными химикатами. В результате химатак пострадали два медицинских учреждения. Дамаск отрицает обвинения в применении химоружия. В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии 9 апреля заявили, что российские военврачи не нашли у жителей Думы признаков химического отравления. Кроме того, российские военные назвали подделкой опубликованные в социальных сетях фотографии с жертвами химической атаки в Думе. Со своей стороны постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что США одумаются и не пойдут на незаконную военную авантюру в Сирии. Постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг утверждения о том, что в Думе имело место применение химоружия, а также отметил, что Россия по официальным каналам, в том числе военным, предупредила США о серьезных последствиях в случае американского удара по Сирии.
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